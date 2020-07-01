Очереди за хлебом, безработица, гиперинфляция, разгул бандитизма – так некоторые описывают революционные итоги деятельности оппозиционера всея Руси. Но я не думаю, что дойдет до революции. Практика показывает, что успешные революции совершаются сверху или хотя бы при поддержке верхов, а сторонники Навального из столичной молодежи к ним (пока) не относятся.
Однако ролики, набирающие по миллиону просмотров в час на протяжении суток и более, все же не останутся без последствий для общественного мнения и ответных действий со стороны власти.
Продолжим разговор об инвестициях. Мы уже поговорили о том, какое место в инвестиционном портфеле следует уделить облигациям и акциям, чтобы он мог понемногу расти, не отнимая у нас время и нервы.
А как быть тем, кто, имея сто рублей в кармане, хотел бы уже завтра превратиться в миллионера? Ясно, что консервативный подход, изложенный в предыдущих постах, в этом случае не годится. Несколько соображений по пунктам для таких людей:
"Храните деньги в сберегательной кассе" – этот и подобные ему способы распорядиться деньгами, "если они у вас есть, конечно", мы уже обсуждали. Эти нехитрые способы хороши для того, чтобы остаться при своих или, в лучшем случае, богатеть медленно.
Если же есть желание, нервы и лишние деньги на попытки разбогатеть быстрее, первым делом взоры обычно обращаются к акциям. Несколько фактов и соображений об этом инструменте инвестирования.
Русское Рождество уже не впервые ознаменовалось событиями, затмившими сам Праздник. Президентство Трампа, сопровождавшееся непрекращающимися скандалами, закономерно оканчивается маленьким американским "майданом", но не "революцией достоинства" традиционной Америки.
Четыре года Трампа у власти, начиная с его победы на выборах и экономической политикой и заканчивая скандальным окончанием срока полномочий, – это непрекращающийся надрыв, героическая, но обреченная на неудачу борьба с ветряными мельницами. В лице Трампа старая Америка обрела лидера, который мог бы повести ее в светлое прошлое.
Но нельзя в одну воду войти дважды. Для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью, старая Америка умирает и рождается новая. И подобно множеству аналогичных смен вех в прошлом, этим процессам нет смысла сопротивляться.
Кое-какие наблюдения и соображения по поводу меняющейся Америки:
На днях поговорили на Радио "Эхо Петербурга" о влиянии карантинных ограничений на бизнес. В разговоре поучаствовали и сами бизнесмены. Послушать их полезно, чтобы посмотреть на ситуацию с их колокольни, а не только с привычной для нас позиции потребителя.
«Почему раньше при тяжелой жизни люди были веселые, а теперь все наоборот?» – спросил меня сегодня сын за завтраком, когда мы в качестве фона включили предложенный Ютубом фильм «Девчата». И действительно, люди там работают на лесоповале – на работах, куда обычно сгоняли заключенных, – единственным поощрением за тяжелую работу является портрет на доске почета, суровый климат, крайне скудная жизнь, почти ничего своего, но при этом – песни, пляски, все всем довольны и не представляют себе лучшей жизни.
Противоположный пример – новый сериал «Псих», завершающийся картинкой с главным героем в шикарной квартире, залитой кровью из вскрытых им вен.
Интересный парадокс – можно себя чувствовать великолепно в самых убогих условиях и не хотеть жить, когда «все есть».
В новогодние праздники наше телевидение традиционно крутит всеми любимую классику советского кино. Любимую, но и все больше переосмысляемую, причем не в пользу героев, снискавших симпатии не одного поколения зрителей. Досталось, напр., Гоше из "Москва слезам не верит" за то, что работает он простым слесарем, выпивает и к сорока годам ничего не нажил кроме комнаты в коммуналке. Какой же дурой надо быть Катерине, чтобы при ее жизненном успехе быть готовой "на край света" пойти за этим неудачником – так теперь нередко рассуждают журналисты и блогеры.
Однако, несмотря на эту "психологическую недостоверность", фильм пересматривают десятки раз, а популярности Гоши в нашей стране могут позавидовать признанные секс-символы кино. И я нахожу это справедливым, в частности, считаю Гошу отличным примером для подражания. Несколько соображений по этому поводу: