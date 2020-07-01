В новогодние праздники наше телевидение традиционно крутит всеми любимую классику советского кино. Любимую, но и все больше переосмысляемую, причем не в пользу героев, снискавших симпатии не одного поколения зрителей. Досталось, напр., Гоше из "Москва слезам не верит" за то, что работает он простым слесарем, выпивает и к сорока годам ничего не нажил кроме комнаты в коммуналке. Какой же дурой надо быть Катерине, чтобы при ее жизненном успехе быть готовой "на край света" пойти за этим неудачником – так теперь нередко рассуждают журналисты и блогеры.Однако, несмотря на эту "психологическую недостоверность", фильм пересматривают десятки раз, а популярности Гоши в нашей стране могут позавидовать признанные секс-символы кино. И я нахожу это справедливым, в частности, считаю Гошу отличным примером для подражания. Несколько соображений по этому поводу: